Elena Galera sorprende con una tremenda confesión sobre Sergio Busquets

La mujer de Sergio Busquets se hizo presente para confesar algo sobre el jugador ¡y las redes sociales solo hablan de lo que dijo!

Por: Gigi Wolverg 23 de Julio 2021 · 18:29 hs

Elena Galera anda haciendo de las suyas en su cuenta de Instagram, allí donde sus seguidores esperan muy ansiosos una nueva interacción...¡Para llenarla de likes!

En esta oportunidad, ella decidió sorprender con una confesión sobre Sergio Busquets y ha logrado deleitar a la audiencia con una postal de su intimidad.

A través de su cuenta, sacó a relucir todo lo que siente por el jugador y no hay quien pueda quitarle los ojos de encima por la confesión que hizo. "Cuando estás enamorada y no hace falta que sea un día especial para decirlo", expresó Elena Galera y los likes y no tardaron en llegar.

Hace poco, ella también había sido noticia por la publicación que hizo para celebrar un nuevo aniversario junto a Sergio Busquets.

En aquella oportunidad, enseñó sus encantos enfundada en un atuendo que, a juzgar por los comentarios que anda recibiendo, le sentó a la perfección. Ni siquiera Sergio Busquets le pudo quitar los ojos de encima y anda con ganas de ver con qué se va a salir su mujer.

"8 años, una familia y una vida por delante. ¡Te quiero muchísimo!", escribió Elena en la postal que anda sumando una cantidad de likes que delata lo mucho que ha encantado esta publicación.

Ella siempre sorprende a la audiencia con fotografías que protagoniza, aunque también suele dejar ver un poco más de su intimidad con el jugador.