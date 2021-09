En el vestuario del PSG hay signos de conflicto

El gesto de Kylian Mbappé para con Neymar, el duelo en la portería, las caras de Lionel Messi, difícil momento para dominar un grupo de estrellas que creen ser más importantes que la institución.

Por: Mauro Palacios 27 de Septiembre 2021 · 10:24 hs

La imagen de Kylian Mbappé quejándose de Neymar ante Gueye en el banco de suplentes durante el PSG-Montpellier es una muetras más de que el vestuario del equipo galo está convulsionado con tantas figuras dentro de ellos. Y esa actitud del francés ante el brasileño no podría ser un hecho aislado, no fue un momento que se llevará el olvido.

Antes de esa imagen que dio vuelta el mundo en la que Mbappé protestaba por el supuesto egoísmo de Neymar con él en el campo de juego, la semana había comenzado con la versión de que el clan sudamericano apoyaría incondicinalmente a Keylor Navas en la lucha que el arquero costarricense tiene con el italiano Gigi Donnarumma.

La disconformidad de Mbappé no hace más que certificar que no está contento con su situación actual y que es indudable que si tiene algún problema con Neymar, lo tendrá a larga con Lionel Messi, ya que el brasileño y el argentino son más que compañeros, porque arrastran una amistad desde que coincidieron en el Barcelona.

El "A mi no me lo pasa" de Mbappé a Gueye, incluso utilizó una palabra muy despectiva, "clochard" que significa, literalmente, algo así como vagabundo o sin techo y, en menor medida, el 8 a 2 de partidos jugados de Navas a Donnarumma, son dos acontecimientos que Pochettino tendría que tener en cuenta si no quiere que el vestuarios se convierta en un polvorín.