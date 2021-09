Entrenador experimentado asegura que América goleará a Chivas

El Clásico Nacional de este sábado da para todo, análisis previos, desafíos mano a mano, trolleos en las redes sociales y predicciones de profesionales.

Por: Mauro Palacios 23 de Septiembre 2021 · 09:14 hs

Restan pocos días para el Clásico Nacional entre América y Chivas, muchos análisis previos se realizan pero pocos son tan escuchados como los de un tipo con tanta experiencia en la materia como el Ruso Brailovsky, y es él mismo el que indicó que las Águilas deben apelar a su filosofía para quedarse con el clásico, más allá del momento que viva el Guadalajara y que goleará en este partido.

“Siempre, no es de hoy, ni va a dejar de ser, el América está comprometido con el aficionado, el América no puede perder con la idea que este equipo ha presumido toda la vida, debe de ganar bien, de gustar por la forma que está constituido el club, y golear como es su mentalidad, eso debe de pasar el domingo, no hay de otra”, indicó para el Esto.

Al mejor estilo Bilardista, explicó que jamás pasó por su mente intercambiar su playera con algún jugador del Rebaño Sagrado en su época como americanista, pues tenía claro desde el inicio que eso no debía suceder. “No, en realidad nunca me lo dijo nadie, el cambiar la playera es algo complicado, quedó sobreentendido desde que llegué a América, sabía lo que sentían los compañeros, no había forma de cambiar la playera con uno de Chivas, no es algo que nos tuvieran que decir”.