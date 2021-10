Era su utilero y ahora se verán las caras, cada uno como entrenador de sus equipos

Por una nueva jornada de la Liga Mx, se definen los pasos para los playoff, y ambos tienen obligaciones, ingresar a la etapa final y dejar una buena imágen del gigante dormido.

Por: Mauro Palacios 30 de Octubre 2021 · 12:21 hs

Dos viejos conocidos se verán las caras en el Estadio Universitario, ellos son Miguel Herrera entrenador de los Tigres y Marcelo Michel Leaño por el lado de Chivas de Guuadalajara. Seguramente se saludarán ya que tienen historias juntos cuando coincidieron en los Tecos de la UAG, donde Herrera era DT y Leaño utilero.

Ahí, Michel Leaño, como parte del cuerpo de utilería, era una real esponja del conocimiento del Piojo, según relató el exfutbolista Diego Jiménez a medios mexicanos, quien fue defensa en aquel cuadro universitario. “Miguel (Herrera), todos lo conocemos, es un tipo muy honesto, claro y directo. No tiene pelos en la lengua, es super abierto y de lo poco que yo recuerdo, Miguel le abría las puertas del vestidor a Marcelo, las puertas de su vestidor personal para que aprendiera un poco de futbol, porque créemelo, Marcelo era el más preguntón del mundo en temas del futbol”.

El Piojo fue entrenador de los Tecos del 2008 al 2010; ahí, el actual interino de Chivas, ayudaba en la entrega de botines, balones, y sus comentarios a los jugadores era sobre sus sueños, dirigir en algún momento en Primera División.

“Era utilero también en Tecos, es de la familia Leaño, Marcelo es un gran amigo mío, lo tuve de entrenador en Coras de Tepic y extraordinario, pero Marcelo iba y nos arrimaba los zapatos a los jugadores, estaba de balonero, prácticamente era un utilero, y siempre, siempre, el tipo tenía su visión bien clara ‘yo algún día voy a dirigir Primera División”, dijo Jiménez.

“Algunos se carcajeaban, ¿cómo vas a dirigir cabrón, si no sabes ni pegarle a la pelota?’, y la verdad que créemelo, como entrenador, he tenidos varios tops y Marcelo ha sido de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida".