Erika Schneider se clava el vestidito que más le gustaba a James Rodríguez

Erika Schneider dice que superó a James Rodríguez pero se anda paseando con el look que más le gustaba al jugador.

Por: Redacción Pasión Fútbol 30 de junio 2022 · 20:06 hs

Erika Schneider es la flamante brasileña que supo conquistar el corazón de James Rodríguez y se anda paseando en redes sociales enseñando toda su belleza, con la que consiguió en su momento conquistar al jugador.

Sin embargo la despampanante modelo brasileña ya rehizo su vida al igual que el mísmisimo jugador pero todavía le llegan comentarios de sus fans que le pide que por favor vuelva con la estrella de Colombia.

Lo cierto es que Erika Schneider no quiere saber nada con volver. El jugador tampoco, pues se anda paseando con otras mujeres cuando no está entrenando ni compitiendo. Eso sí, la bailarina no hace más que mostrar lo buena que está en redes sociales.

Sus fotografías no hacen más que confirmar por qué el jugador no se pudo resistir a sus encantos. Sin embargo duró poco. Ella encontró la felicidad por otro lado y el jugador también consiguió refugio en otros brazos.

Ambos están pasando un gran presente personal y profesional y no tienen tiempo de ponerse a pensar en su relación pasada. Pues el amor que en algún momento hubo ya no existe más pero los usuarios en redes sociales aseguran que donde hubo fuego, cenizas quedan.