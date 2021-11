Es la promesa de la Juventus y quiere retirarse del fútbol

El jugador es una de las joyas del equipo italiano, pero lamentablemete sufre una fuerte depresión desde un momento puntual.

Por: Mauro Palacios 03 de Noviembre 2021 · 10:30 hs

Mohamed Ihattaren, promesa neerlandesa de Juventus, podría retirarse a los 19 años. El mediocampista ofensivo había llegado a la Vecchia Signora en el último mercado de pases e instantáneamente se fue cedido a Sampdoria, club en el que nunca se pudo asentar. Una depresión por el fallecimiento de su padre, es el motivo de dicha patología.

Llegó al club de mala forma, con cinco kilos de sobrepeso y aún no debutó en la presente campaña. De hecho, en octubre se marchó a su país sin previo aviso y más adelante avisó que lo había hecho por problemas personales.

Ihattaren ya había tenido inconvenientes en el PSV, su antiguo club. El entrenador del equipo de la Eredivisie declaró en una oportunidad, "No se comportó como cabría esperar de un profesional. Poco esfuerzo, poca disciplina de equipo. Por eso tomamos esta decisión (dejarlo fuera de la convocatoria). Fue totalmente inaceptable. No podría darle un lugar. Si trabaja tan duro como Mario Gotze, Ryan Thomas, Mauro Junior, Cody Gakpo o Noni Madueke, aún puede funcionar para él. Si no, es imposible. Depende de él si puede volver a jugar partidos en nuestro futuro".

Antes de llegar a la Serie A, Mohamed Ihattaren disputó un total de 74 partidos con el PSV entre la temporada 2018/19 y la 2020/21. En ese periodo convirtió 10 goles y se consagró campeón de la Supercopa de los Países Bajos.