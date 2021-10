¡Escándalo en Argentina! Los dos entrenadores a las trompadas

Uno de los entrenadores se enojó con su par por cómo gritó el segundo gol de su equipo en el final del primer tiempo. Antes de meterse en el túnel fue la agresión.

Por: Mauro Palacios 20 de Octubre 2021 · 10:53 hs

Se vivió una locura pocas veces vista al término del primer tiempo entre Patronato y Defensa y Justicia por la Liga Profesional, entre los entrenadores de ambos equipos y con otros agregados ya en el final del tunel.

A Iván Delfino no le gustó cómo grito Beccacece el gol de Nicolás Tripicchio (el 2-2 parcial al minuto 45+1) y esperó que Yael Falcón Pérez marcara el final de la primera mitad para lograr su cometido...

Como se pudo observar, fue a atacar al entrenador de Defensa y Justicia, mientras ambos se metían en el túnel, el técnico de Patronato tomó del cuello a Beccacece, y no terminó ahí.

Las cámaras ya no captaron esas imágenes pero testigos de la situación cuentan que Nico Diez, ayudante de Becaccece recibió varios golpes del lado del entrenador de Patronato y quedó con marcas en su rostro.

Luego del partido, quien habló sobre los momentos vividos fue el propio entrenador de Defensa y Justicia y ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli.

"Ivan vino a pedir disculpas, por la situación que están atravesando y no pasa nada. Apenas sucedió sintió que le estábamos faltando el respeto por gritar el gol pero ya pasó. Lo que me indigna es la expulsión del árbitro y que no haya podido salir a dirigir el segundo tiempo".