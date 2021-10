¿Está cerca la salida? Martino deberá afrontar un amistoso con muchas trabas y eso lo cansaría

El entrenador de la selección Mexicana deberá confeccionar una lista de convocados con apellidos insólitos ya que nadie le cederá jugadores para dicho encuentro, por diferentes compromisos. Estos sucesos, al entrenador, ya le quitaron energías.

Por: Mauro Palacios 19 de Octubre 2021 · 09:31 hs

Hay momentos que debe superar un entrenador, que no son muy agradables y que si las juntamos con otros sucesos, alcanzan un desgaste mental que muchas veces pueden desencadenar en una renuncia o en finalizar un ciclo que en otro contexto se renovaría.

El partido amistoso del próximo 27 de octubre entre la Selección Mexicana y Ecuador, incluido con calzador en el calendario para cumplir con los cinco juegos anuales del contrato con SUM, parece que solo servirá para estresar al Tata Martino por diferentes razones.

La primera, porque al no ser Fecha FIFA, no le prestarán tan fácil a los jugadores, por lo que de entrada no contará con la base de futbolistas de Rayados y América porque jugarán la Final de Concachampions el 28 de octubre, de manera que no estarán el americanista Salvador Reyes ni Ponchito González, entre otros habituales de esos clubes.

La segunda razón por la que esto solamente le genera problemas es porque en su mente no desea llenar de apellidos al Tri, y al no tener disponibles a la mayoría, deberá llamar a varios jugadores que en ningún otro contexto conformarían su lista. Por si fuera poco, los equipos de MLS de los que quiere llamar a algunos mexicanos tampoco le han respondido hasta ahora, pues su idea es contar con jóvenes como Julián Araujo y David Ochoa, del L.A. Galaxy y el Real Salt Lake, respectivamente.

Se ve difícil que el Tata pueda convocarlos porque además esa semana habrá jornada doble en la MLS, lo que se suma a la Final de Concachampions y al hecho de que al no ser Fecha FIFA, ningún equipo está obligado a cederle jugadores, por lo que habrá que esperar una lista muy emparchada, solo con jugadores dealgunos equipos de la Liga MX.