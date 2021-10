Esta es la realidad sobre la ausencia de Chicharito en la selección

El mismo Gerardo Martino se golpeó el pecho y volvió a hablar sobre la ausencia de Chicharito Hernández en la Selección Mexicana.

Por: Mauro Palacios 27 de Octubre 2021 · 10:49 hs

Quién prendió la mecha fue en su momento Yon de Luisa dijera que Javier Hernández no está en la Selección Mexicana por problemas internos y que Gerardo Martino tiene todo su apoyo para no llamarlo, el Tata asumió que la decisión de que Chicharito no esté en el Tri es totalmente suya.

“Nosotros conformamos un grupo de trabajo donde cada uno tiene su jerarquía estamos contentos de trabajar juntos y el respeto se centra en que las decisiones del presidente son de él, las del director deportivo son de él y las del entrenador son mías y por eso trabajamos muy bien juntos. En este caso (sobre Chicharito) la decisión le compete al entrenador ”.

Hernández Balcázar no viste la camiseta de la Selección Mexicana desde septiembre de 2019 cuando el Tricolor en la Fecha FIFA de ese momento jugó contra Estados Unidos y Argentina.

Al término de esa concentración salieron a la luz en redes sociales un tema fuera de lo futbolístico en el que algunos jugadores se fueron a un brunch en Nueva York durante su día libre en la concentración y más tarde ese tema se extendió al hotel en el que se encontraba el Tri en esa ciudad.

Desde entonces el Chicharito no ha sido considerado y el Tata Martino siempre ha argumentado que si no es convocado el delantero del Galaxy es por temas meramente deportivos, a pesar de que suma más goles que todos los delanteros del Tri en 2021.