Este jugador considera que en cualquier momento puede irse del Liverpool

El director técnico alemán Jürgen Norbert Klopp confesó que no encuentra motivos ni deportivos ni económicos para pensar en una probable partida del egipcio Mohamed Salah del Liverpool e indicó: “No se puede obligar a nadie a quedarse”.

Por: Xavier Mejía 27 de Diciembre 2020 · 15:38 hs

En una entrevista que concedió Mohamed Salah a el Diario deportivo AS, sigue dando de que hablar, ya que el egipcio no negó las posibilidades de jugar algún día con el Real Madrid o el FC Barcelona, también reconoció estar decepcionado de no haber sido capitán en el encuentro frente a Midtjylland de la Champions League.

Jürgen Norbert Klopp

A partir de estas declaraciones hechas por Salah los medios deportivos han hecho muchas especulaciones sobre lo que será el futuro del egipcio, por lo que al entrenador Klopp ha debido de enfrentarse a una serie de preguntas sobre el tema, la mayoría de las veces a evadido o negado algo relacionado con el tema.

Klopp hizo referencia: "Hacemos cambios y traemos jugadores y si un jugador quiere ir, no podemos detenerlo. Es solo que no entendería por qué se querrían ir. Cuando me respondió a la pregunta fue que estos clubes podrían estar interesados y no descartó eso".

El entrenador del Liverpool ha dejado claro que no ve ni motivos deportivos, ni económicos para que Salah deje el club y en la previa ante el Weat Bromwich por la Premier Legue, el alemán dejó esto claro con una irónica frase:

Mohamed Salah

“La única razón para dejar el Liverpool en este momento es el clima. ¿Qué otra razón podría haber? Este es uno de los clubes más grandes del mundo. Pagamos un buen dinero, tal vez no sea lo más alto en el mundo, pero pagamos bien, tenemos un estadio sensacional con seguidores sobresalientes, tenemos una base de fans en todo el mundo y nuestros colores son el rojo, que es el color más bonito de todos modos”.