Evangelina Anderson deja ver su escultural figura en diminuto bikini

La modelo sacó a relucir toda su belleza en una foto y no ocultó nada. ¡Está mejor que nunca a sus 38 años!

Por: Redacción Pasión Fútbol 29 de junio 2022 · 07:40 hs

Evangelina Anderson tiene 38 años (cumple el 23 de julio 39) y tiene tres hijos Lola Demichelis, Emma Demichelis, Martín Bastian Demichelis. Sin embargo en su esbelta figura y en sus rostros no hay signos que marquen su edad o sus embarazos.

Por lo que deja ver en redes sociales el tiempo parece no correr para Evangelina Anderson quien hace de las suyas en redes sociales y saca a relucir a través de sus fotos de Instagram toda la belleza de modelo que lleva dentro desde siempre.

Foto: Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson comenzó hace 14 años su relación amorosa con Martín Demichelis. La modelo y el ex jugador de fútbol argentino se conocieron en el 2007 y desde entonces nunca más se separaron. Son una de las parejas más queridas y afianzadas del ambiente.

También se puede decir que son unas de las más fogosas. Si bien no lo exponen en redes sociales está claro que la química y la buena onda que hay entre ellos traspasa la pantalla. Cuando no dicen nada, es cuando en realidad dicen todo.

La foto de Evangelina Anderson embarazada

Evangelina Anderson sorprendió a todos en sus redes sociales al mostrar una foto de ella emabarazada. ¿Espera otro hijo con Martín Demichelis a sus 38 años? La respuesta es no. La mamá de Lola Demichelis, Emma Demichelis, Martín Bastian Demichelis no está en la dulce espera y el ex jugador de fútbol tampoco.

La modelo sacó a relucir toda su belleza con sus curvas de cuando estaba cursando su último embarazo. De aquella panza nació "abrojito" su hija más pegada a ella. Así recordó esa época en redes sociales y despertó rumores de una nueva oportunidad de maternar.