Fuerte crítica de Lucas Pratto para los dirigentes de River Plate y para Marcelo Gallardo

El delantero que hoy está en Vélez Sarsfield, marcó ayer en la victoria frente a Argentinos Juniors y luego del partido continuó con sus remates, pero apuntando a los dirigentes que lo "dejaron tirado".

Por: Mauro Palacios 24 de Noviembre 2021 · 11:56 hs

Vélez Sarsfield derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el José Amalfitani por la fecha 22 de la Liga Profesional y una de las grandes noticias fue que Lucas Pratto, quien hizo el 2-0 que definió la historia en Liniers, volvió a anotar con la camiseta del Fortín.

Al finalizar el encuentro, se lo vio muy emocionado y quizo medir sus palabras para no llorar en cámara, así y todo fue muy elogioso y agradecido a Vélez y a sus aficionados que lo aman y siempre lo esperaron con los brazos abiertos.

Claro que no olvida como lo trataron en otro lugares, sin mencionar a nadie, se refirió a los dirigentes de River Plate que luego de adeudarle mucho dinero, como a la gran mayoría de los jugadores del plantel, se cansó y pidió salir del club, esto se juntó con un Marcelo Gallardo que casi no contaba con él y sorprendentemente en el día de su fractura en Holanda, ni marcó su celular para darle su apoyo.

"No me quiero poner a llorar. Solo agradecer a mi familia, a mi mujer y a Vélez que confió en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares. Este club me abrió dos veces la puerta en momento difíciles de mi carrera. Me quieren desde que llegué, no por haber ganado o perdido. Esta es mi casa y solo les quiero agradecer a ellos".

El Oso, no perdona dentro del área, si lo sabrá Boca Juniors en especial, pero tampoco perdona ni olvida a la hora de enfrentar los micrófonos. Se lo nota dolido pero ahora está en su casa, como dijo desde su llegada a Liniers.