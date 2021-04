Galaxy: Sebastian Lletget se disculpa por insulto homofóbico en redes sociales

La Major League Soccer (MLS) también publicó un comunicado en el que se comprometen a “brindar un entorno en el que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto”

Por: Manuel Rodriguez 10 de Abril 2021 · 21:58 hs

Sebastian Lletget, mediocampista del LA Galaxy, se disculpó este sábado por usar un insulto homofóbico en sus redes sociales. El estadounidense de 28 años publicó un video en su cuenta de Instagram –el cual ya fue eliminado- que lo mostraba acercándose sigilosamente a su compañero de equipo Julián Araujo y dándole una palmada en el cuello mientras gritaba "eeeeeeehhhh p ***!”.

El término se considera un insulto homofóbico. Incluso, desde hace años U.S. Soccer, la MLS y la Federación Mexicana de Futbol trabajan incansablemente para evitar que se coree en los juegos. A través de OutSports, Lletget emitió una siguiente declaración después de que sus comentarios fueran atendidos por el club.

"Lo arruiné. Hoy temprano publiqué un video que me incluía usando un insulto despectivo en español. He eliminado un video de mi historia de Instagram, pero quiero abordar su impacto y no esconderme. Asumo la responsabilidad y la propiedad de esa frase extremadamente pobre y mal pensada y no tengo excusa para mis acciones. Lo siento, sé el dolor que este término causa a tantos”, declaró.

Igualmente, agregó: “Quiero ser parte de la solución, no parte del problema, y seguir siendo un defensor y un aliado de la comunidad LGBTQ +. Los que me conocen, también conocen mi carácter y mi corazón. Seguiré siendo franco en mi apoyo y defensa. Mi error no cambia eso. Gracias por tu responsabilidad. Necesito hacerlo y ser mejor".

De acuerdo con OutSports, el conjunto del Galaxy sostiene que el asunto se tratará internamente. “El LA Galaxy no aprueba el lenguaje homofóbico o despectivo de ningún tipo. El club apoya a la comunidad LGBTQ + y abordará este asunto internamente", reportaron.

Por su parte, la Major League Soccer (MLS) también publicó un comunicado en el que se comprometen a “brindar un entorno en el que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto”, además de anunciar que inició una investigación formal sobre este polémico caso.

Con información tomada de ESPN Digital