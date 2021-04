Gallardo, en alerta: River tiene dos bajas inesperadas para enfrentar a colón

La baja de Matías Suárez era, tal vez, una de las que estaba dentro de los planes en River para enfrentar al envalentonado Colón.

Este viernes, a Marcelo Gallardo le calló un balde de agua fría, ya que no podrán contar con dos jugadores que, hasta hace unas horas, estaban en perfecto estado.

Una de las bajas es la del lateral Alex Vigo, que no podrá enfrentar a su ex equipo debido a un esguince leve de rodilla producido en el último entrenamiento, por lo que el Muñeco no lo incluirá en la lista de concentrados.

El otro que quedó fuera de toda consideración, más allá de que no viene teniendo minutos, es el paraguayo Jorge Moreira, quien tampoco participó de la práctica en el predio de Ezeiza, ya que en los hisopados previos al entrenamiento dio positivo en Covid-19 y quedó aislado por protocolo sanitario.

