Gallardo pierde a una pieza clave de este River puntero

Uno de sus jugadores que sostienen a este River puntero en Argentina, deberá pasar por el quirófano y será baja por un tiempo.

Por: Mauro Palacios 07 de Octubre 2021 · 11:32 hs

Marcelo Gallardo suma inconvenientes para conformar su equipo de cara a la recta final de la Liga Profesional de Fútbol. En las últimas horas se confirmó que Matías Suárez deberá ser operado de su rodilla derecha, proba clave que lo dejó fuera en muchos momentos en los últimos tiempos.

“Lo de Suárez fue una baja importante para nosotros, es un futbolista de muchísima jerarquía y no pudo estar a disposición nuestra en este último tiempo. Está mejor, pero no como quisiéramos. No hemos podido contar con él, esperemos que esté mejor para que esté disponible algún tiempo. Es una baja importante para nosotros”, esto comentó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa en la previa al Superclásico ante Boca Juniors.

La operación en la rodilla será el martes 12 de octubre y demandará una recuperación aproximada de 3 ó 4 semanas. La misma será para realizar una limpieza en la zona, con la intención de descubrir qué era lo que provocaba la sinovitis.