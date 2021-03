Gary Lineker critica al jefe del Arsenal, por jugar un juego 'peligroso'

Pierre-Emerick Aubameyang cayó al banquillo ante el Tottenham.

Por: Redacción Express - MIKAEL MCKENZIE 14 de Marzo 2021 · 20:04 hs

Gary Lineker ha criticado al técnico del Arsenal, Mikel Arteta, por jugar un "juego peligroso" al sacar a Pierre-Emerick Aubameyang de su once inicial para enfrentarse al Tottenham en el derbi del norte de Londres.

Mikel Arteta

Inicialmente no estaba claro cuándo Aubameyang había perdido su lugar en el equipo del Arsenal.

Arteta confirmó en su entrevista previa al partido que su patrón estuvo ausente por "cuestiones disciplinarias".

Luego circularon informes en las redes sociales de que el español aparentemente está harto de la tardanza de su capitán y sintió que el único castigo aplicable era colocarlo en el banco.

Sin embargo, el anfitrión de Match of the Day, Lineker, no está de acuerdo con la decisión de Arteta.

"¿No puede ser, seguro? Ustedes multan a los jugadores por llegar tarde, no los dejen caer", tuiteó el ex delantero de Inglaterra. "Si ese es el caso, es un juego peligroso".

Se le preguntó a Arteta sobre Aubameyang antes del saque inicial y dijo: "Iba a empezar el partido pero tuvimos un problema disciplinario.

"Hemos trazado la línea y seguimos adelante. "Obviamente lo mantenemos internamente. Tenemos nuestro proceso de respetar cada juego y eso es todo".

Mikel Arteta

Cuando se le presionó si fue un golpe, agregó: "Tenemos otros jugadores con los que estamos jugando.

"Hemos tenido que cambiar mucho de equipo recientemente. Hay jugadores que están dispuestos a jugar y merecen la oportunidad".

El ícono del Arsenal Freddie Ljungberg le dijo a Sky Sports: "Es extraño. Altera un poco a tu equipo.