Gatusso confiesa por qué usa un parche en su ojo y es digno de admirar

Por: Manuel Rodriguez 24 de Diciembre 2020 · 16:14 hs

Gennaro Gatusso es uno de los jugadores -ya está retirado- más queridos en la historia del AC Milan y de la selección italiana. Actualmente es el entrenador del Nápoli y en las últimas semanas se le ha visto continuamente con gafas y un parche en el ojo derecho. ¿Qué le ocurre al popular Rino?

'Rino' es una leyenda viviente del AC Milan

Rino padece miastenia ocular desde su época como futbolista, pero el frío y el estrés recientes han empeorado su condición. Los médicos le recomiendan descanso y tranquilidad, pero él les responde: "Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo".

Recientemente, ofreció una excelente reflexión. “Quiero decirle algo a los chicos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo".

En esa entrevista citada pro el diario AS, Gatusso confirmó que tiene miastenia desde hace una década. “Es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo".

Gatusso continúa entrenando aunque los médicos le recomiendan reposo

Por último, relató una experiencia que vivió como jugador. “Con 34 años, durante un Milan-Lazio, jugué media hora con un ojo solo. Choqué con un jugador, pensé que era un rival, pero era Nesta. Los músculos de los ojos no funcionan bien, y ves los objetos en cuatro o cinco posiciones. Los médicos no entienden cómo pude jugar 33 veces así".