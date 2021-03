Georgina Rodríguez llama a Mario Casas para resolver un misterio

"Esto es una locura. Todo el mundo no para de hablar de About you, ¿sabes lo que es?"

Por: Redacción Marca 24 de Marzo 2021 · 22:03 hs

"Esto es una locura. Todo el mundo no para de hablar de About you, ¿sabes lo que es?", le pregunta Georgina Rodríguez a Mario Casas en una llamada de teléfono... y así empieza la pregunta viral entre los famosos de España.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo (Juventus), ha compartido en su stories de Instagram un vídeo en el que aparece junto al actor Mario Casas, el ex futbolista Fernando Torres y otras celebridades.

Dulceida, Óscar Casas, Ana Guerra, Vanesa Romero 'fichan' por About You

Los tres investigan qué es "about you", y sus pesquisas acaban salpicando a famosos como Dulceida, Óscar Casas, Ana Guerra o Vanesa Romero que se hacen la pregunta "What the Fuck is ABOUT YOU?".

ABOUT YOU es una tienda de moda online que Georgina Rodríguez, Mario Casas y Fernando Torres han promocionado con este anuncio que es "una locura".