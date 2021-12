Gerardo Martino asume un problema que no tiene solución

El entrenador es firme sobre las actitudes de los jugadores, ante el comportamiento que han tenido algunos y que se negaron a integrar la Selección Mexicana eligiendo algunos encuentros.

Por: Mauro Palacios 07 de Diciembre 2021 · 09:25 hs

En el proceso de Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana se han dado algunos episodios de indisciplina, y casos de negativa de algunos protagonistas en algunos torneos.

Alertado por estos casos, el Tata Martino entiende que hay problemas que se pueden solucionar y otros en los que no definitivamente ya no tienen arreglo, como el ejemplo de Javier Chicharito Hernández, quien lleva más de dos años sin aparecer, desde septiembre 2019 no ha vuelto a vestir la camiseta del Tricolor, luego de cometer un acto poco profesional en la concentración del equipo.

“Es normal tener vaivenes con las convocatorias de jugadores, con los momentos, porque deben convivir con muchas situaciones y a veces hay problemas, pero esos problemas de alguna forma tienen determinado grado de importancias, hay veces que son solucionables y otros que ya no tienen vuelta atrás”, dijo Gerardo Martino en una entrevista que brindó al sitio Mediotiempo en Austin, donde el Tri enfrentará este miércoles a Chile en el amistoso.