Gerardo Martino habló sobre su continuidad

El estratega argentino afirma que no pone atención a las críticas, extrañas pero entendible de donde provienen, que se han generado en especial, luego de la dura derrota con Estados Unidos.

Por: Mauro Palacios 16 de Noviembre 2021 · 10:37 hs

Después de la derrota de la Selección Mexicana contra Estados Unidos se ha generado una catarata interminable e insoportable de críticas hacia el proceso de Gerardo Martino, quien afirma que en su mente no está la idea de abandonar el barco en caso de un mal resultado contra Canadá en la eliminatoria.

“Es el primer partido que perdemos en eliminatorias, el equipo sigue estando en los primeros lugares, sólo perdió la punta por diferencia de gol. La verdad es que reconocer que dirijo la selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así es que no, no hay nada que lo modifiquen los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia, no pasa por el desgaste o no por el desgaste de jugar partidos eliminatoria”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

“Los motivos para una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requieren el entrenador y el cuerpo técnico, nada de eso nos pasa a nosotros, el otro día jugamos el primer tiempo más que correcto y debimos de haberlo ganado en ese primer tiempo”.

“Hasta las fechas pasadas el equipo tenía 14 de 18 habiendo jugando la mitad de visitantes, cerramos la primera ronda con una derrota dolorosa que fue con Estados Unidos, pero no podemos pensar que por un primer partido perdido tenemos que tener los cuidados necesarios, tampoco esperemos que después de siete partidos jugados y uno solo perdido estemos en el fondo del abismo”.

“Lo que creo es que los que conducimos el futbol y los que lo juegan funcionamos por un camino diferente al camino de la prensa, nosotros no entrenamos de acuerdo a las expresiones de la prensa, no jugamos dependiendo las expresiones de la prensa, no estamos más o menos exigidos por las expresiones de la prensa, simplemente hacemos nuestro trabajo. Tratamos de hacer lo mejor posible, tratamos de ganar cada uno de los partidos que tenemos por delante, pero ni somos completamente ajenos con lo que pasa alrededor nuestro, ni tampoco estamos permanentemente pendiente de lo que se pueda decir sobre todo por esto”.

“Yo no te puedo decir porque no sé todo lo que se diga al alrededor, yo te vuelvo repetir, me ocupo del equipo, las expresiones mediáticas son responsabilidad de ustedes y ustedes son los que le transmiten al público. Yo no puedo trabajar estando pendiente de lo que ustedes puedan decir, yo me guío por las respuestas de mis futbolistas, por el trabajo que hacemos, por cómo preparamos los partidos y eso es un indicativo para mí es como está la situación no lo que pasa fuera”.