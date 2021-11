¿Gerardo Martino no lo observa o no lo quiere ver?

El "Tata" Gerardo Martino niega, o por lo menos no está dentro de su análisis, que la Selección Mexicana tenga grandes problemas defensivos. Estados Unidos le hizo en un juego la mitad de los goles recibidos en la eliminatoria.

Por: Mauro Palacios 13 de Noviembre 2021 · 09:29 hs

A pesar de que Estados Unidos exhibió las carencias defensivas de la Selección Mexicana en tres partidos y en este juego de la eliminatoria con los dos goles le hizo poco más de la mitad de las anotaciones recibidas en los anteriores seis juegos del camino al Mundial.

Asi y todo, Gerardo Maritno niega que sea ese el tendón de Aquiles del equipo. “Habíamos jugado seis partidos y teníamos tres goles en contra. No me parece que la defensa fuera hasta ese momento tener problemas defensivos. Estados Unidos nos hizo dos goles, pero en el primer tiempo no sufrimos situaciones de gol y habíamos jugado con una central que no había estado junta. Tenemos muchas cosas por corregir, pero no creo que haya sido nuestro tendón de Aquiles, al menos a lo largo de la eliminatoria”

“Como dije en la previa al partido, no es una cuestión de perder tres partidos con Estados Unidos. La situación es poder seguir recuperándonos en la eliminatoria, jugamos una eliminatoria, no un enfrentamiento personal con Estados Unidos. Entiendo la importancia que tiene por ser un Clásico, tener tres derrotas contra un rival al cual todos los mexicanos quieren ganarle, pero lo que más nos tiene que preocupar es reencausar la eliminatoria”.

“Hemos perdido el primer partido de eliminatoria en un Clásico que queríamos ganar, nos tocó perder y los jugadores están tristes; es importante recuperar a los jugadores para el partido contra Canadá”.