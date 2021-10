¿Gonzalo Higuaín deja el fútbol por su presente?

A la edad de 33 años, el argentino ya piensa en el adiós, puesto que se juntan muchos factores. ¿Retiro definitivo o hay lugar para el fútbol argentino?

Por: Mauro Palacios 20 de Octubre 2021 · 10:16 hs

La actualidad deportiva no es la esperada para Gonzalo Higuaín, a sus 33 años de edad, ya está pensando en su retiro dentro de poco tiempo, ya su alto salario no le ayuda a visualizar un futuro prometedor, además de que su estado físico no es el óptimo.

El delantero argentino que milita en el Inter de Miami, club de su excompañero en el Real Madrid, David Beckham, ya no entraría en planes luego de esta temporada, que es muy mala en cuanto a resultados y en lo personal. Recordar que el ex delantero de la Selección Argentina sufrió la muerte de su madre tras una larga enfermedad.

Los factores anímico, físico, económico y deportivo son claves para que Gonzalo Higuaín se aproxime a la salida, en la recta final de su carrera. Pudo cumplir el sueño de jugar en el mismo equipo con uno de sus hermanos y la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál será el próximo paso de Gonzalo Higuaín?.

La posibilidad de que pueda volver a Argentina para retirarse en su país natal es lejana, ya que el mismo jugador expresó hace un tiempo que no se veía retirándose en River Plate, club donde se inició, y más si tenemos en cuenta el prototipo de jugadores que selecciona Marcelo Gallardo, delanteros con mucha entrega, desgaste, más allá de el ojo goleador, que en eso, Higuaín le saca una ventaja al resto.