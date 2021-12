Gonzalo Higuaín disfruta de su vida y no piensa en el retiro

El delantero que milita en el Inter de Miami de la MLS contó el difícil año que le tocó vivir y hoy disfruta de su vida con su hija y toda la familia.

Por: Mauro Palacios 03 de Diciembre 2021 · 14:10 hs

El delantero Top que hizo una gran carrera y hoy disfruta de su vida en la MLS cuenta toda su felicidad y que por nada del mundo cambiaría este presente. Se habló mucho de su regreso a River Plate y hoy quedó enterrada esa posibilidad.

"Después de un año muy difícil que tuve por lo de mi mamá, estoy disfrutando a mi hija, a tomar un ellado con ella y festejar despues de un partido, ganes o pierdas, es impagable".

"En Real Madrid, junto con Fernándo Redonodo, somos los argentinos que más tiempo jugamos en la institución".

"Disfruto muchísimo la vida diaria con mi familia. La campaña que hicimos acá, si la hacés en otro país te super critican y en la MLS la gente nos agradeció por el tipo de jugador que viene a jugar a esta liga".

Gonzalo Higuaín está viviendo uno de los momentos más gratificantes en su vida, ya que disfruta de su hija y de su esposa y charló en ESPN F90, dejando en claro que no quiere volver más.

"Tarde o temprano Argentina iba a salir campeón, es un trabajo de muchos años, se les pudo dar el título que a nosotros no se nos pudo dar. Legué a tres finales de cuatro competiciones oficales que jugué con la selección".

"A mí se me ha marcado por el resultado final, no por el recorrido. Soy el segundo jugar activo con más goles después de Lionel Messi. Sigo mí vida, hay gente a la que le gusta y a quienes no".

"No seamos hipócritas, todos sufrimos las críticas, a todo ser humano. Pero llegó un momento en mi vida que hizo un click, lo aprendí con un libro que leí, las críticas no son lo más importante de las cosas más importantes".

"El fútbol es una selva, me lo dijo mi padre. Mi cabeza está proyectada acá y no hay ninguna posibilidad que vuelva a meterme nuevamente en esa burbuja de la presión y la locura".

"Cuando llegué a River, a la primera, estaban Gallardo, Salas, Farías y si me hablaban cuatro minutos yo no lo podía creer y lo disfrutaba. Hoy le hablás a un joven y ya te miran diciendo que no le rompas los huevos".

"Cuando me enteré que mi mamá estaba enferma, me lo cuenta ella, y le dije que dejaba el fútbol para estar con ella, y me dijo que si dejaba el fútbol, se iba a morir antes".

"El día que hacemos un gol Federico y yo en el mismo partido, al otro día falleció. Ella necesitaba recibir esa noticia".