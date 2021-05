¡Guerra de botines! Cristiano Ronaldo le robó la esposa a Chicharito Hernández

La esposa de Chicharito fue vista muy cariñosa con Cristiano Ronaldo ¡y se armó tremendo culebrón!

Por: Gigi Wolverg 20 de Mayo 2021 · 15:47 hs

Cristiano Ronaldo anda cosechando no solo millones ¡sino cientos de miles de suspiros de mujeres alrededor del mundo! Su propia novia, Georgina Rodríguez, fue quien le dio el pie a la hinchada para que lo llenaran de halagos...¡Y la ex de Chicharito Hernández fue la primera en caer en la tentación!

A través de su cuenta de Instagram, Georgina Rodríguez publicó una foto de Cristiano Ronaldo celebrando una nueva copa y, como era de esperarse, las repercusiones no tardaron en llegar.

Entre tantas reacciones supo resaltar, sin lugar a dudas, el like que le dio Sarah Kohan ¡ex esposa de Chicharito Hernández! Ella suele estar muy atenta a todo lo que anda ocurriendo en las redes sociales, pero rara vez se la ve dándole like a alguien ¡mucho menos a Cristiano Ronaldo!

Como era de suponerse, una jugada de esas características no pasó para nada desapercibida y anda armando tremendo culebrón. Muchos andan acusando a Cristiano Ronaldo de robarse toda la atención de la ex de Chicharito Hernández...¡Y Sarah Kohan no tiene el menor interés en desmentirlo!

"El nuevo Icardi", así fue apodado Cristiano Ronaldo, recordando el episodio en el que Mauro Icardi fue acusado de robarle la esposa a su por entonces amigo, Maxi López.