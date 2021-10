¡Guerra declarada en El Salvador! Una noche de pesadilla para la delegación mexicana

Un grupo de aficionados de El Salvador se dio cita en el hotel de concentración de la Selección mexicana para interrumpir su descanso.

Por: Mauro Palacios 13 de Octubre 2021 · 08:50 hs

Como en las viejas épocas de Copa Libertadores, en especial cuando a los equipos les tocaba visitar Brasil, el descanso nocturno se hizo imposible. Un grupo de aficionados de El Salvador se dieron cita en la puerta del hotel de la Selección que dirige Gerardo Martino y calentaron aun más el partido de mañana.

Los locales, como se sabía, han dejado claro que los mexicanos no son bienvenidos en su país, y declararon la guerra, en un partido que será muy especial pero que los jugadores no deben ingresar en ese juego, ese será el mensaje del Tata Martino que seguramente ya le hizo llegar a los suyos, para concentrarse solamente en el juego y que los de afuera son de palo, no definen resultados.

Sin importarles absolutamente nada, entre cánticos, cohetes, trompetas, banderas, redoblantes y todo el cotillón que imaginen, varias decenas de aficionados se reunieron a las afueras del hotel, donde el Tri descansa, esto con el fin de darle una ruidosa bienvenida a los muchachos.