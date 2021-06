Hasta Sergio Ramos reaccionó: El video que Karol G ¿le dedicó a James Rodríguez?

Karol G deleitó con un video que hizo reaccionar a James Rodríguez, en medio de rumores de romance. Distintas figuras se hicieron eco ¡incluido Sergio Ramos!

Por: Gigi Wolverg 21 de Junio 2021 · 16:47 hs

Al parecer, James Rodríguez no es el único que anda a los pies de Karol G...¡Sino que hasta Sergio Ramos reaccionó al verla posar por demás atractiva!

Las redes sociales se sorprendieron al ver a James Rodríguez junto a Karol G, en una de las primeras fotografías que están dando de qué hablar.

Hace tiempo que se venía rumoreando sobre ellos dos, sobretodo por el intercambio de likes ¡muy intenso! que andaban teniendo en frente de millones de seguidores.

El jugador del Everton ya no podía contener sus ganas de dejar de esconderse y, por lo visto, no encontró mejor opción que compartir la foto que millones andaban esperando: ¡él y Karol G muy juntitos!

Las repercusiones no tardaron en llegar, tanto de figuras del espectáculo, como así también del fútbol. Hasta Sergio Ramos reaccionó, justo en medio de toda la repercusión que anda teniendo su salida del Real Madrid. Paulo Dybala fue otro que se sumó con su like para seguir dando de qué hablar.

Como era de esperarse, Shannon De Lima no se hizo presente, lo que muchos tomaron como un claro indicio de que los dos terminaron su relación. Distinta fue la reacción de Daniela Ospina, ex del jugador y madre de su hija Salomé, quien se sumó dándole like a la postal como prueba de que está todo más que bien entre ellos...

¡Y que le encanta ver a James Rodríguez con Karol G!

Ahora ha llegado el turno que la propia Karol G deleite con su contenido y muchos creen que le ha dedicado a James Rodríguez su nuevo material. Aunque si lo hizo o no, es todo un misterio, de lo que no hay dudas es que lo ha hecho reaccionar...¡Él no dudó en darle like como prueba de lo mucho que le encantó verla posar de esa manera!

Pero claro que no ha sido el único. Una vez más, Sergio Ramos apareció en acción y también le dio su like...¿Para serrucharle el piso a James Rodríguez o simplemente de buena onda hacia Karol G?