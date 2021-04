Higuaín reveló lo que quiere hacer después de su retiro y su decisión sorprendió a todos

El propio delantero sabe que no le queda mucho hilo en el carretel y cuando en diálogo con La Nación le consultaron qué le gustaría hacer una vez que decida colgar los botines, su respuesta sorprendió a todos.

Gonzalo Higuaín

"Claramente, que no voy a estar adentro del fútbol. Lo tengo decidido. Cuando dejé la selección me comencé a preparar para el futuro, y ya supe que ese futuro no sería en el fútbol. Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí, por las exigencias, y me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol. No, no, no concuerda con lo que pienso", expresó.

E inmediatamente agregó: "Iré por otro lado. Primero, disfrutaré mucho de mi gente, de mi familia. Y después, lo que me vaya gustando hacer, lo haré. Pero insisto: estoy convencido de que en el fútbol no voy a estar. Me gustaría estudiar cocina, enología, me atrapa el tema de los vinos, son dos actividades que me gustan".

Y concluyó diciendo: "Me gustará jugar al paddle, que me encanta y ahora claramente por el fútbol no lo puedo hacer. Y después iré viendo. Pero primero pienso disfrutar mucho de mi familia, que tanto se aguantó, ¿no?. A la Argentina voy siempre, siempre. Y voy a ir siempre. A pasear. A ver a mis viejos, a ver a mis amigos, y me volveré".