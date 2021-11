¡INSÓLITO! Un entrenador "mató" a un famoso periodista ¿Cuál fue la reacción del "finado" y cómo resucitó?

El curioso hecho se dio al finalizar uno de los clásicos más importantes del continente americano.

Este fin de semana se enfrentaron por la jornada número 9 del Torneo Clausura del fútbol uruguayo los dos grandes equipos de ese pais, Peñarol y Nacional.

El encuentro disputado en el estadio de los aurinegros terminó en empate 0 a 0, y a poco de finalizar el encuentro se produjo un hecho disparatado.

Al ser entrevistado Mauricio Larriera, técnico de Peñarol, cometió un garrafal error al dar por muerto al más reconocido de los periodistas deportivos uruguayos, Alberto Kesman.

"Yo nunca me como esas pastillas, dijera el finado Kesman", comentó Larriera en su análisis del clásico del fútbol uruguayo.

Y la reacción del más famoso de los relatores de ese país no se hizo esperar. "Jajaja !! Me mato Larriera !, con lo del finado Kesman! Hoy me tomo unos buenos té con hielo , para ver si resucito!! Jaja!!", comentó jocosamente en su cuenta oficial de Twitter.

Luego, en su participación habitual en un programa de radio, Alberto Kesman volvió a referirse al horror de Larriera.

"La frase surgió de mi compañero de equipo, el recientemente fallecido Enrique Yanuzzi, y muchas veces jugábamos con ese diálogo en las transmisiones".

Por supuesto que como lo expresó en las redes, Alberto Kesman tomó con gran clase el error y hasta aprovechó para recordar con mucho cariño a su querido compañero que partiera hace poco tiempo.

Y, parafraseando al propio Kesman, podemos usar una frase que sí es suya: "Ta, es lo que hay valor".