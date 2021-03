Insólito: la razón por la cual Cristiano Ronaldo tiene prohibido cambiar focos en su hogar

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, confesó la razón por la cual el delantero portugués tiene prohibido cambiar focos en su casa.

Por: Redacción Bola Vip - Matías Chiusano 02 de Marzo 2021 · 03:35 hs

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores, junto a Lionel Messi, que marcarán un antes y un después en la historia del fútbol. Sin dudas, van a pasar muchos años para que aparezcan futbolistas que puedan alcanzar sus números y estadísticas.

Cristiano Ronaldo

A pesar de ser uno de los mejores de la historia y haberse hecho de 5 balones de oro, hay un dato curioso acerca de Cristiano. El atacante portugués tiene prohibido cambiar focos en su hogar. Georgina Rodríguez, esposa del 7, realizó esta confesión en entrevista para Sportweek.

La modelo argentina platicó acerca de su relación con Ronaldo puertas adentro, y dijo lo siguiente: "Cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar a mi familia y mi hogar".

No hay dudas de que el ex-Real Madrid está en buenas manos; sin embargo, Georgina aseguró que, desde que conoció al astro portugués, se encuentra en mejor estado en cuanto a lo físico y que Cristiano la motiva a entrenarse y ejercitarse de manera saludable.

Cristiano Ronaldo