¿Interés o amor? La historia entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo explicada por un ‘ex’

Antonela Roccuzzo y el astro del fútbol, Lionel Messi sin duda alguna han creado una maravillosa historia de amor, sin embargo, la felicidad de ellos dos, dejó un corazón roto, se trata del ex novio de la argentina, Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Muchas imágenes y relatos nos han indicado que el amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ha crecido desde niños, sin embargo, aunque esta historia en cierta parte es verdad, en el corazón de Antonela Roccuzzo había alguien más, aparte del futbolista.

Anto y Messi se conocen desde que ella tenía ocho años y él nueve años, y a pesar que en este encuentro hubo inmediatamente química o ‘amor a primera vista’, ellos dos no pudieron estar tanto tiempo juntos.

Empezaron a tener una relación amorosa desde el año 2007, sin embargo, tiempo después, Lionel Messi se vio obligado a irse a España, para así poder iniciar su carrera en el Barcelona FC, y debido a la distancia, decidieron quedar como amigos.

Una amistad cercana a Antonela Roccuzzo afirmó que luego de la partida de Lionel Messi, Antonela empezó a salir con alguien más, y dicha relación duró por años.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Cuando Antonela Roccuzzo se enteró que Lionel Messi regresaría a Argentina, decidió terminar la relación que tenía en ese entonces, y decidió irse a recibir al amor de su vida, muchos medios aseguran que, las palabras de esta pareja amorosa que tuvo Antonela describió lo siguiente:

“Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi”.