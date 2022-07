Issa Vegas muestra cómo lo entrena y sacude las redes sociales

La influencer fitness hace de las suyas en redes sociales y no deja de sorprender.

Por: Redacción Pasión Fútbol 05 de julio 2022 · 07:42 hs

Issa Vegas es dueña de una figura única fruto de sus arduas rutinas de entrenamiento. La modelo e influencer fitness tiene una gran pasión por el entrenamiento y cuida su cuerpo como el verdadero templo que es.

En este contexto la joven oriunda de Argentina enseñó a sus seguidores cómo es que lo entrena y como era de esperarse causó una revolución en redes sociales con el video que posteó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Issa Vegas puso a sudar a sus fans con sus candentes atributos. El posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios como sucede cada vez que comparte algo a su página.



Issa es una experta en rutinas de ejercicios y acondicionamiento físico y ha ganado fama por sus picantes fotos en donde ha mostrado su evolución a través de los años de duro esfuerzo.

En muchas oportunidades se la ha relacionado con varios jugadores de fútbol profesionales, pues más de uno le ha regalado su "like", pero ella ha decidido no prestar declaraciones al respecto pues se encuentra casada con su actual pareja, Jose Luis Teran...sin embargo eso no les impide a los jugadores tirarse un lance.