¿James Rodríguez está con Karol G? La foto que paralizó a toda Colombia

James Rodríguez y Karol G fueron pillados muy cerquita...¿Nació el amor entre los colombianos?

Por: Gigi Wolverg 26 de Mayo 2021 · 19:07 hs

James Rodríguez y Karol G andan haciendo de las suyas en las redes sociales, allí donde millones de seguidores fueron testigos de toda la buena onda que tienen.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana sacó a relucir sus encantos ¡y su makinón se robó todos los suspiros de la audiencia! Claro que, al ver la publicación, millones de fanáticos se hicieron eco de la jugada postal que le subió la temperatura a más de uno.

Quien no se pudo resistir al verla posar de esa manera a Karol G fue James Rodríguez...¡Y poco le importó que todos estuvieran viendo lo que él hacía!

El jugador del Everton fue uno de los primeros en darle like a la atractiva postal de la bichota, en la que dejó en evidencia sus encantos. Claro que no fue la primera vez que él se la jugó de esa manera...¡Todas las fotos de Karol G tienen el like de James Rodríguez! Eso bastó para que la audiencia comenzara a fantasear con la idea de que ellos andan viviendo un romance a escondidas...

¿Será?