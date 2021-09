Jimena Sánchez hace acalorar a Lionel Messi con su ajustado conjunto del PSG

Jimena Sánchez es de México, pero eso no quita que ande haciendo acalorar a la hinchada del PSG con una alucinante postal vistiendo los colores del conjunto francés.

Por: Gigi Wolverg 10 de Septiembre 2021 · 16:35 hs

Jimena Sánchez le ha dado en la tecla con su contenido, dedicado a todos los hinchas del PSG. Desde México, no ha escatimado en potenciar la imaginación de sus fanáticos ¡y vaya ola de repercusiones que anda cosechando!

La presentadora mexicana siempre encuentra la manera de hacerse notar y, atenta a todo lo que se andaba comentando sobre la incorporación de Lionel Messi al PSG, ella no quiso ser menos...¡Y les dedicó una alucinante fotografía en sus redes!

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Sánchez sacó a relucir sus encantos vistiendo los colores del PSG y, a modo de que se notara aún más que era para ellos, se colocó una bandolera con el escudo del equipo francés que anda en boca de todos.

Como era de esperarse, una publicación de esas características no pudo pasar desapercibida y, es hasta el día de hoy, que no deja de sumar likes alrededor del mundo. Aunque a muchos les hubiera gustado ver a alguno de los jugadores del PSG reaccionar, ninguno se ha atrevido a darle su like.

Eso no quita que les haya llegado y anden comentando lo atractiva que luce Jimena Sánchez vistiendo los colores del PSG. Lo que muchos andan comentando, además, es si acaso se la verá paseando por París y alentando al PSG vestida de igual manera.

¡Será cuestión de esperar a que se de ese momento!