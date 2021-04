Jonathan Calleri podría ser el próximo titular en Boca Juniors

Después de dejar un asombroso recorrido por All Boys en el 2014, el delantero argentino Jonathan Calleri estimulo confianza y calidad, honor que le permitió ponerse la camiseta de Boca Juniors.

Boca Juniors

Para ese momento, el jugador obtuvo buenos rendimientos logrando ganarse la titularidad. Tanto así, que se fue del equipo con un importante puntos de 16 anotaciones en 41 partidos oficiales, resultados que le beneficiaron para una transferencia al exterior.

Grandes Equipos como Sao Paulo de Brasil, conjunto que fue quien confió en los servicios del de Jonathan Calleri, quien posteriormente defendió al club de West Ham United, Las Palmas, Deportivo Alavés, Espanyol de Barcelona y Osasuna. Equipo para el cual milita actualmente.

Pero, mientras se acerca el final de la temporada en la Liga de España, el futbolista ya se encuentra analizando ofertas para el futuro.

En medio de esta situación, Néstor Fabbri familiar cercano de Jonathan Calleri, afirmó que si en junio llega una generosa propuesta desde Boca Juniors, se estudiaría el ofrecimiento. Así mismo, señaló que no se trata de una negociación sencilla porque la preferencia del astro argentino es continuar en Europa.

Jonathan Calleri

“Yo pienso que si en junio a Calleri le llega una oferta de Boca la analizaría pero es un pase complejo. Seguro en algún momento la vuelta se dé” comentó el tío refiriéndose a Jonathan Calleri.

“A veces los tiempos de Boca no son los de Calleri y es capaz de cuando sean los tiempos de Calleru no son los de Boca. Tiene que hacer una coincidencia total. Ahora está con un grupo inversor y eso hace más difícil que llegue a un club. Calleri siempre es muy agradecido con Boca por haberlo llevado al nivel que lo llevó. Yo hablo con él todas las semanas pero no tocamos el tema de regreso a la Argentina” concluyó diciendo Néstor Fabbri.