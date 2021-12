Jorgelina Cardoso pone loco a Ángel Di María con una cumbia en el auto

La mujer del jugador del PSG erizó la piel de su esposo en Rosario al ritmo de Los Palmeras.

Por: Redacción Pasión Fútbol 28 de Diciembre 2021 · 20:50 hs

Al igual que Lio Messi y Antonela Roccuzzo Ángel Di María no pudo evitar bailar al ritmo de Los Palmeras. Se trata de la banda de cumbia que unos días atrás brindó un show exclusivo en Rosario, Argentina para el clan Messi y sus amigos.

Fideo no se quedó atrás y aunque no haya visto a la banda en vivo se animó a tirar unos pasos prohibidos mientra manejaba en el auto por las calles de ciudad natal. El jugador del PSG iba a compañado de su esposa Jorgelina Cardoso y sus hijas.

Todos hicieron lo propio. Las nenas desde el asiento de atrás del vehículo levantaron las manos y sacudieron los brazos como si fueran expertas en bailar el ritmo cumbiero, el favorito de los y las argentinas.

Ángel Di María a pura cumbia en el auto │Foto: Instagram @jorgelinacardoso26

Pero quien verdaderamente lo dio todo en la familia Di María fue Jorgelina Cardoso que no dudó al entonar la letra de la canción "Quisiera Volver" de Los Palmeras. La esposa del jugador del PSG hizo erizar la piel de Ángel quien procuró no sacar la vista del camino para no cometer una imprudencia al volante.

Aún así por momento al Fideo le costó no entrar en el juego de su mujer. Sin dudas la familia Di María está disfrutando a pleno las mini vacaciones en Argentina en las vísperas de Año Nuevo.