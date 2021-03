José Mourinho advirtió sobre 4 estrellas del Arsenal que podrían matar las esperanzas del Tottenham

El técnico del Tottenham, José Mourinho, ha sido advertido sobre cuatro jugadores del Arsenal que podrían descartar sus esperanzas en la Liga de Campeones este fin de semana.

Por: Redacción Express - CHARLIE MALAM 14 de Marzo 2021 · 20:52 hs

El técnico del Tottenham, José Mourinho, ha sido advertido de que el Arsenal tiene cuatro delanteros en forma listos para castigarlos este domingo y podría terminar con sus perspectivas de la Liga de Campeones de una vez y bien, a pesar de que los Spurs se dirigen al choque con su propio trío atacante de Harry Kane, Son Heung min Son y Gareth Bale todos volando.

Tottenham

Los Spurs han salido de la rutina gracias a la forma de Bale en particular, ganando los últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Antes de eso, comenzaban a surgir dudas sobre el futuro de Mourinho en el Tottenham Hotspur Stadium después de perder seis de sus ocho partidos anteriores.

El galés Bale, sin embargo, ha producido seis goles y tres asistencias en sus últimos siete partidos, mientras que Kane llevó su cuenta de la temporada a 26 goles y 16 asistencias al anotar ambos goles en la victoria por 2-0 sobre el Dinamo Zagreb en la Europa League el jueves. .

El resurgimiento de los londinenses del norte se pondrá a prueba el domingo cuando se enfrenten al Arsenal en el derbi del norte de Londres en los Emirates.

Los Spurs llevan sin ganar la liga en casa de sus rivales desde noviembre de 2010, cuando Bale, ahora cedido por el Real Madrid, era jugador permanente del club y encontró el acta.

El Arsenal está tres lugares detrás de los Spurs en la tabla de la liga y cinco puntos de sus rivales, pero ellos mismos están en una racha de cuatro partidos invictos y derrotaron al Olympiakos 3-1 en Grecia en la semana.

Y el héroe de los Gunners, Paul Merson, cree que el Tottenham debe tener cuidado con el cuarteto de Bukayo Saka, Willian, Nicolas Pepe y Pierre-Emerick Aubameyang.

Willian ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos, mientras que Pepe impresionó en partidos contra Leicester y Burnley, anotando en este último.

Arsenal vs Tottenham

Mientras tanto, Aubameyang ha marcado seis goles en sus últimos siete partidos, mientras que Saka ha sido el jugador más brillante del Arsenal a lo largo de la campaña y el adolescente se ha convertido en un verdadero marcador de diferencia.

Merson escribió en su columna semanal del Daily Star: "Creo que el Arsenal es favorito contra ellos este fin de semana. Realmente lo hago. Si ambos equipos juegan lo mejor que pueden, creo que el Arsenal gana el juego.

"Creo que sus pases y movimientos son mejores. Los Spurs confían demasiado en Harry Kane y Son Heung-min, y últimamente en Gareth Bale.

"El Arsenal es un equipo diferente al que derrotaron los Spurs en diciembre. Bukayo Saka está jugando realmente bien. Parece que Willian ha doblado una esquina. Nicolas Pepe tuvo su mejor juego hasta el momento contra el Leicester.

"Y Pierre Emerick-Aubameyang vuelve a marcar goles y parece mucho más confiado. El Arsenal tendrá que mantener la puerta trasera cerrada, pero les doy todas las oportunidades en este partido".

Los Spurs están a cinco puntos del Chelsea, cuarto clasificado, que se enfrenta al Leeds en el saque inicial del sábado al mediodía, y tienen un partido menos que los Blues.

Sin embargo, si el Arsenal gana a Mourinho y compañía, Merson cree que sus esperanzas de clasificar a la Liga de Campeones a través de la liga se han acabado.

Continuó: "Si los Spurs no ganan, eso es todo por sus cuatro mejores oportunidades. No pueden darse el lujo de perder este juego. Cien por ciento.

"Lo han hecho muy bien para volver a la carrera, pero mira cuántos equipos están luchando por ello. Tienen que seguir ganando.

Leicester y Manchester United obtuvieron grandes victorias el fin de semana pasado y eso volvió a presionar al grupo perseguidor.

"Ahora, los Spurs tienen que permanecer en la Europa League. Tal vez lo necesiten. Podría ser su mejor ruta de regreso a la Liga de Campeones.

"Para el Arsenal, es su única ruta. En mi opinión, sus posibilidades de estar entre los cuatro primeros se han ido. Los dos partidos contra el Olympiakos son más importantes para ellos que el derbi del norte de Londres, y me duele decir eso como exjugador del Arsenal.

"Si fueron derrotados por Tottenham pero aún así lograron pasar contra Olympiakos, no creo que tengan un problema con eso.

"Pero sigo pensando que tienen una gran posibilidad de vencer a los Spurs. Incluso en los juegos que los Spurs han estado ganando últimamente, se han abierto un par de veces.

"Un equipo de mejor calidad los habría lastimado. Y el Arsenal tendrá mucho balón en este juego porque a los Spurs les gusta contraatacar".

Si bien Merson no predijo quién ganará en los Emirates, sí dijo: "No puedo ver que termine 0-0. Nunca decepciona, este juego. El derbi de Manchester. El derbi de Merseyside. A menudo lo hacen. No este juego. Ambos equipos van por él, y creo que habrá goles”.