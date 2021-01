Jovic rompe el silencio y habla sobre su salida del Real Madrid

En verano de 2019, el presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez desembolsó hasta 65 millones de euros para fichar al serbio, proveniente del Eintracht de Frankfurt. Sin embargo, el delantero nunca mostró su potencial al máximo y la historia regresó a su punto original

Por: Manuel Rodriguez 26 de Enero 2021 · 15:32 hs

El serbio Luka Jovic ha jugado solamente 75 minutos en tres partidos desde que regresó al Eintracht de Frankfurt, cedido por el Real Madrid. Sin embargo, en ese breve periodo ya suma tres goles, más de los que anotó en 18 meses y 35 juegos vestido de blanco. Claramente es un despertar del delantero serbio en el equipo que lo hizo destacar.

Jovic dice que siente toda la confianza del técnico autríaco Adi Hütter

Ahora, ¿a qué se debe este cambio tan brusco y positivo en tan corto tiempo? El mismo Jovic habló sobre ello este martes, durante su presentación oficial como jugador del Eintracht. Da hacer un resumen de lo que dijo sería algo así: no tuvo suerte en el Real Madrid. Sin embargo, aprendió mucho y ahora es mejor futbolista que hace dos temporadas.

"No tuve suerte en el Madrid, tuve lesiones y personalmente las cosas tampoco marcharon bien. Pero fue una ventaja entrenar con los mejores. Aprendí mucho de ellos gracias a lo cual tengo ahora más experiencia y he progresado", fueron sus palabras durante la conferencia de prensa que ofreció desde Frankfurt.

No obstante, el serbio exclamó con orgullo que "en el tiempo que estuve en el Madrid marqué dos goles, aquí ya he marcado tres". Así, destacó su aporte al club alemán, recordando también que un par de esas tres anotaciones fueron clave para ganar un partido.

¿Duelo de entrenadores?

Por otro lado, Jovic destacó jugar y vivir en Frankfurt simplemente le sienta bien. Afirmó que le agrada la forma cómo juega el Eintracht, sus compañeros y la ciudad. Además, principalmente destacó que para él significa una gran ventaja tener la confianza del entrenador, el austríaco Adi Hütter.

Aunque elogió al francés, admitió que nunca tuvieron buena comunicación

En ese sentido, fue ineludible que hiciera la comparación entre Hütter y su técnico en Real Madrid, Zinedine Zidane. Aunque tuvo palabras de elogio para el francés, admitió que con Hütter la comunicación es más fácil, esencialmente porque hay menos barreras de idioma.

"Adi Hütter y Zinedine Zidane son maravillosos como entrenadores y como personas. Con Adi la comunicación me resulta más fácil porque hablamos en inglés. El español no se me da. Empecé a aprenderlo, pero luego no seguí", confesó el delantero de la selección Serbia.

En 2019 llegó a Real madrid con la etiqueta de futura estrella

Además, Jovic admitió que aún no siente que está jugando al 100%, a pesar de los tres goles anotados en poco más de 75 minutos. "Necesito tiempo para recuperar mi mejor forma. Trabajo en un par de temas musculares que ya se resolverán. Espero que el entrenador cuente conmigo cuando esté en plena forma y encontremos juntos la mejor solución y el mejor momento", comentó.

En verano de 2019, el serbio abandonó el Eintracht para marcharse con la etiqueta de futura estrella al club merengue. Florentino Pérez pagó 65 millones de euros por su traspaso. Ahora, 18 meses después, regresa a Frankfurt, cedido, y asegura que encontró un equipo mejor que el que dejó, Incluso, asegura que tienen posibilidades de clasificarse a las competiciones europeas.