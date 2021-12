¿Juanfer vuelve a River? La foto que ilusiona a los hinchas y el comentario de Leo Ponzio

Quintero sorprendió a los millonarios con un nuevo corte de pelo. El colombiano se dejó la melena bastante parecida a cuando defendía la banda roja y vivía en Argentina.

Desde China Juanfer Quintero le dedicó un guiño a River en sus redes sociales y los hinchas no hacen más que especular con su vuelta al país. El colombiano milita actualmente el Shenzhen pero quedará por siempre en la historia Millonaria al marcar el 2-1 en la final de la Copa Libertadores 2019 en Madrid y de ahí el cariño con el que lo recuerdan.

Sin embargo el afecto y la gratitud es mutua. El jugador cambió radicalmente su look y sorprendió al lucir en su cuenta de Instagram un corte de pelo igual al que usaba cuando defendía la camiseta de la banda roja.

El radical cambio de look de Juanfer Quintero y su guiño a River │Foto: Instagram @juanferquinterop

"Ese corte quiere decir que volvés", "El Juanfer de 2018", "Me vuelvo loco, volvé por favor" fueron algunos comentarios de los hinchas que se pueden leer en la publicación. Como si el cambio radical de look no fuera suficiente ilusión para ellos el colombiano escribió en el pie de foto: "Que lindo el pasado, me trajiste el mejor presente".

Es evidente que Juan Fernando tiene un cariño especial por la banda roja. Después apareció en escena Leo Ponzio. Su ex compañero le comentó: "Cuchoooo" seguido de un emoji de una carita con anteojos, similares a los que suele llevar el jugador. "Capi", le respondió Juanfer.

Así lucía Juanfer Quintero antes de cambiarse el look │Foto: Instagram @juanferquinterop

La buena onda entre el ex River y el actual es clara y los hinchas lo saben. "Por favor, tienen que volver a jugar juntos", rezan los del conjunto Millonario cada vez que tienen oportunidad. ¿Podrán conseguir que su vuelta se haga realidad?.