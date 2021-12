Karol G despide el año con 2 fotografías que pusieron como loco a James Rodríguez

La cantante colombiana se paseó enseñando sus encantos y James Rodríguez se rindió a sus pies.

Por: Gigi Wolverg 31 de Diciembre 2021 · 12:51 hs

Hace tiempo que se viene comentando sobre la buena onda que tienen James Rodríguez y Karol G en las redes sociales, allí donde millones de personas son testigos de los intercambios de likes que mantienen en sus fotografías.

En más de una oportunidad, ha quedado en evidencia lo mucho que le encanta al jugador del Al Rayyan ver a la cantante colombiana enseñando sus encantos...Especialmente en dos publicaciones que se supieron ganar su admiración.

Atento a todo lo que se andaba comentando sobre lo que James Rodríguez hacía en las fotos de Karol G, al verla enseñando de más, el jugador atinó a cuidarse en más de una ocasión y, al menos no darle like...¡Y así evitar despertar más sospechas!

Otra de las razones que se manejan sobre los motivos por los cuales James Rodríguez no le regaló su like es que él anda bien concentrado en dar lo mejor de sí dentro del campo de juego. Sin embargo, al seguir a Karol G en su perfil, fue uno de los millones que no se perdió de esta apuesta.

Aquí te mostramos las 2 fotografías con las que Karol G despide el año ¡y que le han encantado a James Rodríguez!

De la manera que sea, Karol G sigue haciendo de las suyas y James Rodríguez siempre es uno de los primeros en ver con qué se sale.