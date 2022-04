Karol G le revela a James Rodríguez por qué ella es mejor que Erika Schneider

Karol G le enseñó a James Rodríguez lo buen partido que es ¡incluso mejor que Erika Schneider!

Por: Gigi Wolverg 05 de Abril 2022 · 14:40 hs

Karol G dejó bien en claro que sabe muy bien cómo llamar la atención de James Rodríguez.

Hace tiempo que se viene comentando sobre la buena onda que tienen James Rodríguez y Karol G en las redes sociales, allí donde millones de personas son testigos de los intercambios de likes que mantienen en sus fotografías.

En más de una oportunidad, ha quedado en evidencia lo mucho que le encanta al jugador del Al Rayyan ver a la cantante colombiana enseñando sus encantos...Pero esta vez se ha cuidado. Además, se rumorea que anda con Erika Schneider, por lo que la cantante colombiana tomó cartas en el asunto.

Atenta a todo lo que se andaba comentando sobre lo que James Rodríguez hacía en las fotos de Karol G, ella deslumbró con una nueva publicación que dejó a todos con ganas de ver más.

Al seguir a Karol G en su perfil, James Rodríguez fue uno de los millones que no se perdió de esta apuesta por demás reveladora. Y claro que los rumores no tardaron en potenciarse: la cantante es el mejor partido para James Rodríguez. No solo comparten el amor por su Colombia natal, sino que además se llevan muy bien cuando están juntos.

De la manera que sea, Karol G sigue haciendo de las suyas...¡Y Daniela Ospina le dio su visto bueno!