Kendra Lust sueña con que James Rodríguez la llene de likes: Sus fotos más jugadas

La actriz de cine para adultos busca hacer suspirar a James Rodríguez.

Por: Gigi Wolverg 19 de Mayo 2021 · 17:54 hs

Kendra Lust logró que su nombre llegara al mundo del deporte y, al menos en esta ocasión, el motivo no está relacionado a su desempeño en la industria del cine para adultos. Ella acaparó toda la atención luego de haberle enviado mensajes a James Rodríguez, el jugador del Everton por el cual ella se desvela.

La primera interacción que unió a Kendra con James fue cuando él sufrió una molestia en su zona íntima, lo que lo imposibilitó a seguir jugando por algunos partidos. "Espero que estés bien", fue el mensaje que la actriz le dedicó al jugador ¡de manera pública y armando tremendo revuelo!

Desde ese entonces, Kendra Lust anduvo lanzando jugosas postales que la tiene como protagonista ¡y muchos juran que se las tomó pensando en James Rodríguez! Ella sueña con que el jugador del Everton la llene de likes pero, al menos por ahora, eso no ha ocurrido.

James Rodríguez está en pareja con Shannon De Lima, por lo que no se ha animado siquiera a enviarle un like a Kendra Lust. Eso no quita que, puertas para adentro, haga de las suyas para dejarla contenta...¡Aunque eso es pura especulación de sus fanáticos!

Aquí tres postales con las que Kendra Lust se lució en su cuenta de Instagram