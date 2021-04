Klopp pide al Liverpool un trueque inesperado con el Real Madrid

Los de Zinedine Zidane, en semis tres años después.

14 de Abril 2021

El Real Madrid aguantó el diluvio, y supo mantener el resultado, aunque tuvo que sufrir. El Liverpool salió a por todas desde el primer minuto, y se notaba que necesitaban darle la vuelta al marcador.

Pero se encontraron con una defensa sólida, en la que Zinedine Zidane puso una gran sorpresa: Fede Valverde como lateral derecho, ya que Lucas Vázquez está lesionado, y quedó patente que no confía lo más mínimo en Álvaro Odriozola.

Thibaut Courtois, otra vez más, se erigió en el héroe del choque, y tuvo que aparecer en varias ocasiones para evitar el gol de los de Jürgen Klopp. Al final, no hubo ningún gol en Anfield, también, por el mal partido que hicieron los cracks del ataque, como Sadio Mané, Roberto Firmino, y, en especial, Mohamed Salah. Estuvo muy desacertado, y desaprovechó varias ocasiones, sobretodo, una en la que se quedaba solo ante la portería.

Se nota que el egipcio ya no está en su mejor momento, y su relación con el entrenador germano está completamente muerta. Por ello, piensa seriamente en irse, y más, si no logran clasificarse a la próxima edición de la Champions League, una posibilidad que es muy real. Los ‘reds’ podrían abrirle las puertas, y Florentino Pérez no estaría dispuesto a dejar escapar una oportunidad así. Sería una alternativa interesante a Kylian Mbappé.

Además, viendo que Sergio Ramos está más fuera que dentro, el ex del AS Roma, el Chelsea o la Fiorentina aceptaría aterrizar en el Santiago Bernabéu. Eso si, además de una cantidad considerable de dinero, el vigente campeón de la Premier League también reclamaría los servicios de Vinicius Junior. Kloppquedó impresionado con el brasileño en la ida, y está convencido de que podría convertirle en uno de los mejores jugadores del planeta.

Lo cierto es que el canterano del Flamengo, de solo 20 años, no es intocable ni imprescindible para ‘Zizou’. Y, aunque ahora atraviesa un muy buen momento en el Madrid, ni mucho menos está descartado que se deshagan de él. Sobre todo, si pueden traer a una estrella de primer nivel a cambio.

