Koeman acaba de confirmar una fuerte noticia

El técnico neerlandés explicó si algún directivo del club le comunicó alguna decisión sobre su futuro en la rueda de prensa y confirmó cuál fue su peor momento.

Por: Mauro Palacios 01 de Octubre 2021 · 09:45 hs

Ronald Koeman no podrá estar en el banco de Barcelona por una sanción y sabe que atraviesa horas críticas y que el próximo resultado podría ser el último de su estadía en España, aunque por ahora los dirigentes del club catalán no le ha dicho nada sobre su futuro.

"Me he enterado que esta mañana el presidente estuvo aquí (en la Ciutat Esportiva Joan Gamper), pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad", declaró Koeman en conferencia de prensa previa al partido correspondiente a la octava fecha de La Liga.

Consultado sobre si otro entrenador mostraría otro nivel con el equipo sin Lionel Messi, el DT agregó: "No sé. ¿También tengo que hablar por otro entrenador? Si yo tuviese la bolsa del dinero, Messi estaría aquí. Y otros jugadores que traería para jugar dominando. Seguiremos haciendo el mismo trabajo. Vamos a recuperar gente importante, sobre todo arriba. Sé que todo depende de los resultados. Es algo normal en este mundo".

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe, puede analizar perfectamente la situación del equipo y del club, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría algún día hablar bien de lo que yo pienso".

"El mejor momento de... bueno, ¿tengo que contestar? Parece que ya estoy fuera. Es una pregunta no sé para cuándo, pero... El mejor momento fue la firma para ser entrenador de Barcelona. El peor momento, la marcha de Messi".