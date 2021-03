Koeman ilusiona a todos los fanáticos de Barcelona

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, dijo hoy que está convencido de que la lucha por ganar la Liga española se mantendrá "hasta la última jornada", tras el empate del puntero Atlético de Madrid -dirigido por Diego Simeone- que ayer dejó dos valiosos puntos ante el Getafe.

"Siempre he dicho que es una temporada muy larga. No es normal los puntos que ha sacado el Atlético en la primera vuelta, tuvieron muchísima efectividad. Nuestra trayectoria desde el último partido perdido en Cádiz ha sido buena, hemos mejorado. Habrá Liga hasta la última jornada", señaló Koeman.

Atlético de Madrid es el líder del campeonato con 63 puntos, lo sigue Real Madrid con 57, y Barcelona con 56, que mañana se pondrá al día ante el Huesca (20). "Todo será complicado para nosotros, para el Real Madrid y para el Atlético", sostuvo el DT neerlandés en rueda de prensa, en la previa del partido que mañana el "Barça" con Lionel Messi jugará en el Camp Nou ante el Huesca, último en las posiciones con 20 puntos.



"Vamos a jugar un día raro, sabiendo todos los resultados y que tenemos que ganar para luchar por ganar la Liga. Tenemos que estar muy concentrados y preparados porque no hay partidos fáciles", agregó.



"No me gusta hablar de otros equipos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y cortar distancias. El Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo y no veo que hayan bajado mucho, sacaron muchísimos puntos y les faltó efectividad ayer, porque tuvieron el partido para ganar", dijo con respecto al equipo del "Cholo" Simeone, que ayer empató sin goles ante Getafe.

En cuanto a su futuro, dijo que aún no se reunió con Joan Laporta: “No he hablado mucho con el presi. Hay muchos partidos, y no es momento para hablar puertas afuera sobre este tema. Son cosas del club, que tenemos que hablar entre nosotros”, indicó el diario catalán Mundo Deportivo.

En cuanto a Messi, quien está a punto de igualar el récord de partidos de Xavi (767) con la camiseta "blaugrana", Koemanexpresó que "es un número de partidos increíble. Será un gran hito, como el que Xavi logró en el Barça. Con Messi, todo es grande: número de partidos, goles, 'hat-tricks', títulos... Espero que siga agrandando sus cifras en el Barça", concluyó