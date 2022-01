Kun Agüero se perfecciona en Uruguay para ser el mejor en su nuevo deporte favorito

Tras haber anunciado su retiro del fútbol profesional el argentino practica pádel durante sus vacaciones en Punta del Este.

Por: Redacción Pasión Fútbol 11 de Enero 2022 · 13:54 hs

Kun Agüero anunció su retiro del fútbol profesional por recomendación médica debido a la arritmia cardíaca que lo dejó inactivo desde el 30 de octubre en medio de un partido entre Barcelona y Alavés.

A raíz del emotivo momento que le tocó vivir el delantero argentino disfruta de unas vacaciones en Punta del Este. Viajó para pasar Año Nuevo y se quedó allí junto a su pareja Sofía Calzetti y otros amigos donde disfruta de asados, videojuegos e incluso un nuevo deporte.

Desde que salió de Europa Kun Agüero explotó su costado como jugador de pádel y hasta recibe clases de un profe particular que lo entrena tanto a él como a Sofía para en unos días convertirse en la pareja perfecta de pádel.

Foto: Instagram @kunaguero

Ante los consejos de los médicos el jugador no dudó en colgar los botines pero eso no significó para él que se quedaría sentando sin hacer anda. El ex jugador encontró un nuevo cable a tierra además de stremear, jugar al pádel.

Fiel a su estilo Agüero se encuentra obsesionado y no parará hasta conseguir ser el mejor también en este deporte.