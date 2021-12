Kun Agüero se retiró del fútbol y ahora comenzó a practicar otro deporte

El ex jugador del Barcelo está en Argentina donde además de pasar tiempo junto a su hijo Benjamín y su pareja Sofía Calzetti se mostró en redes sociales junto a un profe particular de otro deporte.

Por: Redacción Pasión Fútbol 21 de Diciembre 2021 · 17:35 hs

Posiblemente este sea uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar a Kun Agüero a lo largo de su vida pero el delantero de 33 años no se arrepiente de haber priorizado su salud sobre el fútbol profesional.

Los médicos le aconsejaron a raíz de su estado de salud que se tome un respiro y el jugador no dudó en colgar los botines. Lo hizo muy conmovido en una conferencia de prensa como jugador del Barcelona que supo ser y ahí quedó su tristeza. Ahora, de regreso en su ciudad natal, El Kun disfruta del asado, la familia, amigos e incluso un nuevo deporte.

Fiel a su estilo el ex futbolista no bajó los brazos. Su condición física le habrá puesto un freno a su entrenamiento pero eso no significa que tenga que estar inactivo por el resto de su vida. En este contexto es que Agüero optó por el pádel.

Foto: Instagram @kunaguero

Ante la patología cardíaca que ya no le permitirá jugar profesionalmente al fútbol porque implica un riesgo para su vida el jugador pasa tu retiro entre pelotas de tenis y paletas junto a un profe que le ayudará a mejorar su técnica.

Hasta que vea si continuará implicado al fútbol desde afuera del campo de juego el argentino se está buscando un hobby para pasar el tiempo y obligarse a entrenar.