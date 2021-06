La acalorada fotografía que se filtró de Sergi Roberto y su esposa Coral Simanovich

El jugador del Barcelona y la modelo son los protagonistas de una fotografía que le potenció la imaginación a más de uno.

Por: Gigi Wolverg 11 de Junio 2021 · 15:12 hs

Sergi Roberto y su esposa, Coral Simanovich, andan en boca de todos por un acalorada fotografía que se filtró en las redes sociales. Disfrutando de los primeros calores europeos, la pareja no escatimó a la hora de disfrutar de unos días a puro sol ¡y vaya ola de repercusiones que generaron!

A través de su cuenta de Instagram, la modelo filtró una serie de acaloradas fotografías donde se los puede ver posando en plena acción ¡en traje de baño y sin filtro!

Como era de esperarse, una publicación de estas características que no pudo ser pasada por desapercibida, por lo que millones de seguidores se andan haciendo eco de lo guapos que se los ve en las imágenes.

Con el correr de las horas, la publicación sigue sumando likes, dando cuenta de lo mucho que ha encantado ¡y más de uno les andan pidiendo que se animen a mostrar más de sus días a puro sol!

"I love you", escribió Coral Simanovich en la publicación que está dando la vuelta por las redes sociales. Sergi Roberto, embelesado por semejante confesión de amor, no tardó en demostrar su interés con un like que lo dijo todo.

¿Con qué se saldrán la próxima? Sus seguidores andan por demás expectantes, a la espera de la jugada que los tenga como protagonistas.

