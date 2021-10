La agente de futbolistas que derriba prejuicios en Europa

La española asegura que el fútbol masculino se alejado cada vez más de los aficionados y que el crecimiento del fútbol femenino puede generar cambios a nivel social.

26 de Octubre 2021

En los últimos años, la apertura generó que se comprenda que el mundo del fútbol es un espacio donde pueden convivir hombres y mujeres, aún existen muchos obstáculos para que las mujeres puedan ejercer distintos roles. Desde las jugadoras, entrenadoras, árbitras, dirigentes y hasta presentantes.

Carlota Planas, nacida en Barcelona, fanática del equipo Culé, criada en Portugal, donde sus padres estaban al frente de una empresa textil, desarrolló la pasión por el fútbol desde muy pequeña. De manera inesperada, fueron sus abuelas, tanto del lado materno como paterno, las que le trasladaron ese amor por el deporte más popular del mundo.

“Tuve un episodio en el que no me dejaban jugar por ser mujer, porque había una mentalidad un poco más conservadora. Por eso cuando tenía 8 o 9 años decidí cortarme el pelo y cambiarme el nombre para para poder jugar un torneo masculino escolar. Al final, gané el trofeo al mejor jugador”.

Carlota debutó en la primera división del fútbol sala. Durante su carrera pasó por las distintas categorías de la selección catalana y también disfutí en el fútbol playa. Además, compitió un año y medio en la liga de Brasil. Sin embargo, al no poder vivir de lo que amaba, cidió retirarse muy joven ante las dificultades.

Sus estudios en periodismo y de Administración y Dirección de Empresas le permitieron entrar a trabajar en el Diario As. Su primera tarea fue cubrir al FC Barcelona. Allí descubrió muchas cosas, entre ellas, que era un espacio en el que casi no había mujeres y que los futbolistas no tenían asesoramiento de parte de sus agentes en materia comercial o de marca personal. Esos descubrimientos le cambiaron su vida.

En 2018 creó la primera agencia de marketing de su país para mujeres deportistas. En su primer año y medio de actividad, su emprendimiento trabajó con más de 120 atletas y cerró casi 70 campañas.

En 2020, fundó Unik, una agencia de representación integral que ya tiene 42 jugadoras de nivel internacional en su cartera (representa a un cuarto de la selección española y a un gran número de futbolistas del Barcelona, actual campeón de Europa). “El papel del agente muchas veces no está lo suficientemente valorado y tiene una prensa oscura, pero realmente es muy importante la gestión de los jugadores y de las jugadoras para que puedan llegar a su máximo nivel. La gente ve lo que hay en el momento del traspaso o de la firma del contrato, pero no ve todo lo que hay detrás de eso. Es un trabajo diario de comunicación, de apoyo, de asesoramiento y de saber gestionar los buenos y los malos momentos”.

“Tuve que remar bastante para que se me respetara. Soy entrenadora UEFA, coordinadora, scout… Me he sacado todos los títulos posibles solamente para demostrar que sé de fútbol y que puedo aportar a la industria. Las mujeres tenemos la suerte de que normalmente nos subestiman: yo eso lo he usado a mi favor porque no te ven venir y, cuando se dan cuenta, ya estás ahí”.

“En la actualidad el fútbol masculino se ha alejado de los aficionados. Es un mundo paralelo con el que la gente ya no se ve identificada porque parece que el sentimiento y la pasión se han perdido. Eso el femenino lo tiene por mil: las jugadoras que hoy son profesionales han tenido que pasar por momentos muy complicados, han tenido que sacrificar muchísimo para llegar a dónde están. A diferencia del masculino, a ellas nadie les aseguraba que esto pudiera darles un euro. No estamos hablando ni siquiera de resolverles la vida, sino que algunas pagaban por jugar en primera división”.

“Todos podemos hacer algo para que siga creciendo el fútbol femenino: desde los aficionados y las jugadoras hasta los agentes, los clubes y las federaciones. Esto no es una moda porque ya empieza a ser rentable y cuando entran grandes actores a la industria vemos que no es solo una cuestión social. Nosotros también trabajamos con clubes y marcas a nivel corporativo y sabemos que ya no es un tema de responsabilidad social, sino que es una inversión y es un negocio. Al ya ser negocio, cambian muchas cosas”.