La decisión de Cristiano Ronaldo tras la polémica por su separación de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo enfrentan un verdadero culebrón por un video que confirmó que andaban separados.

Por: Gigi Wolverg 13 de Diciembre 2021 · 13:22 hs

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendieron cuando confirmaron que se convertirán nuevamente en padres, esta vez, de gemelos. La feliz noticia se replicó a lo ancho y largo del mundo, por esa razón nadie pensaría que estarían a punto de separarse.

Aunque se desconoce si se trata de algo pasajero, lo cierto es que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mostraron separados en el cumpleaños de su hija Alana. La pequeña cumplió 4 años y fue Georgina Rodríguez la encargada de realizarle un festejo por demás especial, donde todos dijeron presente...Excepto Cristiano Ronaldo. Como si eso ya no fuera suficiente, el jugador se encargó de ignorar por completo el video que Georgina publicó del cumpleaños de su hija, lo que sin dudas fue muy cuestionado por los fanáticos. Su decisión de no hacerse presente para dar like, coincide con las casi nulas interacciones que ha mantenido con Georgina Rodríguez desde que anunciaron que se convertirán en padres otra vez.

Embarazada, Georgina Rodríguez llegó acompañada de sus niños al evento, lo que desató un verdadero culebrón por la asombrosa ausencia de Cristiano Ronaldo en un día sumamente especial para su hija. Todo quedó registrado en un video que no para de sumar reproducciones.

“Mamá es mi nombre favorito. Que todos los días sean bonitos. Nosotros hemos disfrutado mucho", expresó Georgina Rodríguez una vez, refiriéndose a lo mucho que disfruta de estar con los niños.

Ella resulta ser el pilar fundamental en la crianza de los niños, ya que el jugador del Manchester United anda bien enfocado en su carrera y siempre debe viajar para cumplir con sus compromisos laborales...¿Será por eso que se ausentó al festejo de su niña?

Con mucho amor, dedicación y paciencia, Georgina Rodríguez cria a los niños y ellos corren detrás de ella llamándola mamá, algo que sin dudas derrite su corazón.