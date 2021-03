La decisión de Millonarios a Boca Juniors, por caso de Andrés Felipe Román

La salud del colombiano Andrés Felipe Román fue el detonante para iniciar un conflicto entre dos grandes equipos como Millonarios y Boca Juniors.

Por: Jessica Molero 26 de Marzo 2021 · 21:05 hs

A comienzo de año se especuló con la llegada del futbolista Andrés Felipe Román al club de Boca Juniors. Pero el sueño de Andrés Felipe Román de continuar su carrera futbolística en el exterior se vio truncada por algunos problemas de salud que se interpusieron en su camino.

Andrés Felipe Román

Uno de los requisitos indispensable que tiene todo equipo, es hacer unas pruebas antes de confirmar su llegada al plantel. Es por ello, que el equipo de Boca Juniorsrealizó al futbolista Andrés Felipe Román una serie de exámenes antes de ingresar a la lista, fue el momento en que apareció el problema en los resultados médicos.

Según lo diagnosticado por los especialistas de salud del Xeneize, Andrés Felipe Román lateral derecho de Millonarios, sufría de una miocardiopatía hipertrófica, que es una falla en su corazón que podrá causarle la muerte de manera rápida.

Ciertamente que ante este resultado su pase al Boca se cayó y el sueño de Andrés Felipe Román se esfumó. Su vuelta a Bogotá sorprendió a muchos sobre todo a los médicos de Millonarios quienes decidieron realizar una segunda evaluación al jugador.

Para sorpresa de muchos, los primeros análisis realizados por los médicos de Millonarios alojaron un diagnosis diferente al que prescribieron en Argentina, situación que incitó a que se suscitaran serios problemas entre ambos equipos.

Andrés Felipe Román

Razón por la que la junta médica del equipo Millonarios emitió un informe contradiciendo al club de Boca Juniors “El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de las pruebas no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. El paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo, durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad ni de muerte súbita de causa no clara”.

Aunque el club Millonarios podría proceder legalmente contra la dirigencia del equipo de Boca Juniors, la decisión del presidente del club fue hablar sobre el tema y aclararlo a los medios “Fue una decisión soberana y unilateral de Boca Juniors y nosotros, desde el punto de vista institucional la aceptamos. Todo club puede aceptar o no, a un jugador de acuerdo con sus estándares médicos. Por eso Millonarios no demandará a Boca juniors, porque en este deporte es normal no fichar a un futbolista, siguiendo directrices del club”.